Bergomi: «Al Milan i giocatori si divertono, la squadra è forte e…»

Beppe Bergomi ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole sul Milan:

«Oggi ho visto un grande atteggiamento da parte della squadra, tutti si aiutano. Oggi ci poteva anche essere il sorpasso, ma io giudico una squadra per come sta in campo. Al Milan si divertono: poi continuo a pensare che abbia i giocatori giusti per il tipo di calcio che fa».