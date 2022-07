Bergamaschi: «Europeo? Consapevoli della nostra forza»

Valentina Bergamschi ha parlato ai microfoni ufficiali della Figc nel post partita dell’amichevole tra Italia Femminile e Spagna

«Abbiamo giocato una grandissima partita a viso aperto contro una avversaria insidiosa e tosta. Credo sia un buon test per i prossimi Europei. Siamo a un buon livello generale e nella prima partita contro la Francia, vista anche la gara di oggi contro la Spagna, non avremo nulla da temere. Possiamo giocarcela e conterà lo spirito, che farà la differenza nel torneo in Inghilterra. Finalmente partiamo, abbiamo fatto una preparazione lunga, faticosa e pesante. Un risultato del genere, pur essendo un pareggio, dá morale e ci aumenta la pressione, ma siamo un grande gruppo e siamo consapevoli della nostra forza»