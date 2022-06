Berardi: «Cambiare città? Sono pronto»

Ai microfoni di Chi, Domenico Berardi ha risposto alle domande su un suo possibile trasferimento. Ecco cosa ha detto

«Se sarei pronto a lasciare Modena e vivere in un’altra città? Mi piace abitare a Modena, sono 11 anni che vivo qui ma sono arrivato a un punto in cui soffrirei meno il cambiamento grazie a mia moglie e mio figlio, con loro mi sentirei a casa in qualunque città»