Bennacer: «Inizia una nuova stagione, forza Milan» – VIDEO

Mancano poche ore a Sampdoria Milan, Ismael Bennacer è pronto e lancia un messaggio di carica a tifosi e non sui social

Poche ore e ci siamo. È Tutto pronto per l’esordio stagione del Milan di Pioli in programma questa sera in casa della Sampdoria.

Ismael Bennacer, con un video pubblicato sul proprio profilo Twitter, ha caricato l’ambiente rossonero a poche ore dalla sfida: «Inizia una nuova stagione forza Milan».