Probabili formazioni Sampdoria-Milan: le ultime sulle scelte di Pioli

Questa sera il Milan affronterà la Sampdoria nel match valido per la prima giornata di Serie A. I rossoneri vogliono vincere per mantenere contatto con le rivali. Ecco le probabili scelte di Stefano Pioli.

In porta Maignan. Difesa a quattro con Calabria, Kjaer, Tomori e Theo Hernandez. A centrocampo Tonali sostituirà Kessie e Krunic dovrebbe prendere il posto di Bennacer, quest’ultimo non al meglio. In attacco tridente Saelemaekers, Diaz e Leao alle spalle dell’unica punta Giroud.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic, Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud.