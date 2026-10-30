Pulisic a Sky dopo il rinnovo: «Sono molto felice qui, vogliamo vincere il campionato. E sul derby...»

Pulisic, reduce dal prolungamento ufficiale del contratto fino al 2031, è intervenuto ai microfoni di Sky alla vigilia del derby contro l’Inter

Christian Pulisic, fresco di rinnovo fino al 30 giugno 2031 con il Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sul prolungamento contrattuale, sull’attesissimo derby contro l’Inter e sugli obiettivi della squadra rossonera. L’attaccante statunitense ha ribadito la propria felicità per la permanenza a Milano e la voglia di continuare a vincere con la maglia del Diavolo.

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IL RINNOVO FINO AL 2031 È DIVENTATO UFFICIALE: QUALI SONO LE TUE SENSAZIONI?

«Sono molto felice, rinnovare è sempre stato il mio desiderio. Ho sempre voluto restare qui dove sento grande fiducia. Sono molto felice qui».

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DOMANI VI ASPETTA IL DERBY, UNA SFIDA DAL SAPORE PARTICOLARE: CHE TIPO DI GARA TI ASPETTI?

«Sappiamo che il derby è molto intenso, è una battaglia e sarà così anche domani. Io voglio segnare sempre, non solo nel derby. Voglio aiutare la squadra. Vogliamo vincere».

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL’INTER CHE DOVRETE AFFRONTARE?

«Dell’Inter sappiamo che negli ultimi anni ha vinto molto e che gioca molto bene. Da quando sono qui l’ho sempre vista così: una squadra che gioca sempre bene, sempre allo stesso livello, e che va rispettata. Ma per noi l’importante è concentrarci su di noi e fare una bella prestazione domani. Se facciamo le cose per bene, abbiamo l’occasione di vincere».

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COME GIUDICHI IL PROGETTO ROSSONERO E IL LAVORO CHE STATE PORTANDO AVANTI CON AMORIM?

«Sì, noi vogliamo vincere sempre: con questa maglia non può essere diversamente. È chiaro che serve tempo, perché c’è un nuovo allenatore con idee nuove, ma vogliamo vincere anche subito. Con lo staff e con il mister abbiamo un bel rapporto, siamo molto contenti e impariamo qualcosa ogni giorno. Adesso dobbiamo continuare a migliorare e vincere il campionato».

QUAL È IL GRANDE SOGNO CHE VORRESTI REALIZZARE CON LA MAGLIA DEL MILAN?

«Un sogno? In questo momento il sogno è sempre quello, lo stesso di quando sono arrivato».