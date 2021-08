Sampdoria-Milan, la probabile formazione dei blucerchiati

Sampdoria-Milan, le probabili scelte di D’Aversa in vista del match contro i rossoneri. Ecco chi partirà titolare nei blucerchiati

Ultimi dubbi di formazione in vista di Sampdoria-Milan: i blucerchiati, così come i rossoneri, dovrebbero scendere in campo con un 4-2-3-1.

Per il resto D’Aversa potrebbe schierare: Audero tra i pali, Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello in difesa, Thorsby e Silva in mediana, Candreva, Gabbiadini e Damsgaard alle spalle dell’unica punta Fabio Quagliarella. Squadra tecnica e abile nel giro palla da non sottovalutare assolutamente per i ragazzi di Pioli.