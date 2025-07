Mercato Milan, Tare lo blinda! Nessuna ipotesi di cessione, pretendenti avvisate

Mercato Milan, Igli Tare blinda Pulisic: nessuna ipotesi di cessione e secco no all’Al Nassr per l’esterno americano

Le recenti voci di mercato che vedevano Christian Pulisic nel mirino dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo sono state categoricamente smentite dai piani del Milan. Nonostante l’interesse del club saudita, il calciomercato Milan non ha alcuna intenzione di privarsi del suo talentuoso esterno americano, considerato un elemento centrale e inamovibile nel nuovo progetto tecnico rossonero. La posizione del club è chiara e ferma, soprattutto dopo le importanti cessioni di Tijjani Reijnders e Theo Hernandez, due pezzi da novanta che hanno già lasciato un vuoto significativo nella rosa.

La centralità di Christian Pulisic è stata ribadita con forza da Igli Tare in occasione di un recente incontro con la stampa a Casa Milan. Le sue parole non lasciano spazio a interpretazioni: “Sarà un giocatore fondamentale per la prossima stagione: avrò modo di affrontare anche l’argomento rinnovo insieme a Giorgio nel momento opportuno, ma in questo momento siamo focalizzati solo sulla squadra. Penso che sia stato uno dei giocatori più positivi della stagione passata ed è uno dei pilastri della stagione che verrà: ha un ruolo centrale in questo gruppo”. Questa dichiarazione sottolinea non solo l’importanza attuale di Pulisic, ma anche la volontà del Milan di investire su di lui a lungo termine, con la prospettiva di un prossimo rinnovo contrattuale.

La permanenza di Pulisic è cruciale per la stabilità e la competitività del Milan. Arrivato con grandi aspettative, l’ex Chelsea ha dimostrato sul campo di essere un vero leader, capace di determinare le partite con le sue accelerazioni, la sua visione di gioco e la sua innata capacità di finalizzazione. La sua versatilità gli permette di ricoprire più ruoli offensivi, rendendolo un jolly prezioso per qualsiasi modulo tattico. La sua esperienza internazionale e la sua mentalità vincente sono aspetti fondamentali per un gruppo che punta a tornare ai vertici sia in Serie A che in Champions League.

L’eventuale cessione di Pulisic avrebbe rappresentato un duro colpo per i tifosi e per il progetto tecnico. Dopo aver salutato due pilastri come Reijnders e Theo Hernandez, perdere un altro elemento chiave avrebbe generato non poche preoccupazioni riguardo alla qualità complessiva della squadra. La decisione di blindare l’americano dimostra invece la volontà del Milan di mantenere un’ossatura forte e competitiva, aggiungendo eventualmente solo rinforzi mirati per elevare ulteriormente il livello della rosa.

Le sirene arabe, seppur affascinanti dal punto di vista economico, non hanno scalfito la convinzione del Milan e la volontà dello stesso giocatore di restare a Milano. Questo è un segnale forte lanciato a tutto il campionato: il Milan intende costruire una squadra ambiziosa attorno ai suoi talenti più cristallini, e Christian Pulisic è senza dubbio uno di questi. La sua presenza garantisce qualità, imprevedibilità e un’attitudine vincente che saranno indispensabili per affrontare le sfide della prossima stagione.

In conclusione, come riportato dal Corriere dello Sport, le voci su un possibile addio di Christian Pulisic al Milan possono essere definitivamente accantonate. Il club rossonero ha blindato il suo fuoriclasse americano, considerandolo una pedina imprescindibile per il presente e per il futuro. La prossima stagione vedrà Pulisic ancora protagonista a San Siro, pronto a incantare i tifosi e a guidare la squadra verso nuovi successi.