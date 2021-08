Sampdoria-Milan: a che ora e dove vedere il match

Sampdoria-Milan: a che ora è e dove si può vedere la sfida tra rossoneri e blucerchiati. Tutto pronto per la prima di Serie A

Manca sempre meno a Sampdoria-Milan, la sfida valevola per la prima giornata di Serie A tra rossoneri e blucerchiati. Gara, in diretta dallo Stadio Marassi, che sarà visibile su Dazn, in coesclusiva con Sky, a partire dalle 20.45.

E’ visibile anche in streaming su Sky Go e sull’app Dazn dedicata. Ormai è tutto pronto, dopo tanto tempo torna la Serie A.