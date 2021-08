Sampdoria-Milan, Quagliarella: «Milan? Noi non al top, conta l’approccio»

Sampdoria-Milan, Quaglierella ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match contro i rossoneri: le sue parole

Alla vigilia di Sampdoria-Milan Fabio Quagliarella, attaccante dei blucerchiati, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della prima di Serie A contro i rossoneri. Le dichiarazioni del capitano dei liguri:

INIZIO – «Partenza bella difficile, però la dobbiamo affrontare. Il calendario è bello tosto all’inizio ma tutte le squadre saranno non ancora al top. L’importante è l’approccio giusto e cercare di fare subito punti».

INSOSTITUIBILE – «Sono sostituibile tranquillamente. Quella di domani è una partita con attaccanti di vecchia data, arrivare a quest’età per quanto riguarda Ibrahimovic e Giroud significa che dietro c’è un gran professionista e un atleta che cerca sempre di migliorarsi anche a quest’età. Contro di loro sarà una partenza difficile, non saremo al top ma conta l’approccio giusto».

ETA’ – «Devo essere sincero non pensavo di arrivare così in là con l’età, calcisticamente parlando. È una bella soddisfazione, la cosa positiva è arrivarci stando abbastanza bene fisicamente».

ULTIMA IN SERIE A – «Non so se sarà la mia ultima stagione, sinceramente. È una cosa che ho pensato quest’estate, ci penserò poi a metà campionato e vedremo cosa abbiamo fatto e poi si vedrà. Ne riparliamo a gennaio? Anche più in là».

RECORD – «Non ho mai guardato in carriera i record di gol che potrei raggiungere, perché poi entri in un loop da cui è difficile uscire e rischieresti di diventare egoista in campo. Certo, la doppia cifra sarebbe sempre un bel traguardo, ma mi accontenterei anche di farne 7 qualora dovessero essere decisivi per portare punti a casa. Doppia cifra? Se dovessero arrivare sarei ben contento, se no amen. Davanti a me c’è gente che ha fatto la storia vera con questa maglia: scudetti, trofei, finali europee. Loro hanno scritto realmente la storia, io ho dato solo un contributo a questo club cercando di portarlo più in alto possibile».