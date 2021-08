Sampdoria-Milan: ecco chi sarà il capitano dei rossoneri

Sampdoria-Milan: ecco chi indosserà la fascia da capitano nei rossoneri nella prima uscita stagionale di Serie A. Non è la prima volta

Sampdoria–Milan è alle porte, la stagione di Serie A sta per iniziare anche per loro due. Dopo l’addio di Gianluigi Donnarumma, e la quasi certa panchina di Alessio Romagnoli, si è ufficialmente aperto il dibattito su chi sarà il capitano dei rossoneri domani.

La risposta è arrivata pochi istanti fa: a indossare la fascia contro i blucerchiati sarà Davide Calabria che, dopo Romagnoli e l’assente Franck Kessiè, è il rossonero in rosa con più presenze. Non sarà la prima volta per il terzino italiano, visto il precedente in Milan-Panathinaikos.