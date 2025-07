Lucca all’asta: il Milan si lancia per la punta dell’Udinese, Napoli e Atalanta seguono. Ultime

Lucca, centravanti dell’Udinese, è al centro di un’asta tutta italiana: oltre ai rossoneri ci sono anche Napoli e Atalanta. Ultime

Il calciomercato Milan si getta prepotentemente nella mischia per Lorenzo Lucca, l’attaccante dell’Udinese che sta calamitando l’attenzione di diversi top club italiani. Sebbene il Napoli sia stato finora considerato in pole position per accaparrarsi il giovane talento, il Diavolo sembra intenzionato a fare sul serio, cercando di sorprendere la concorrenza con una mossa decisa. La strategia rossonera appare chiara: puntare con forza su un profilo giovane ma già affermato, capace di garantire futuro e qualità al reparto offensivo.

Il Corriere dello Sport riporta come l’interesse del Milan sia molto più che una semplice suggestione. La dirigenza rossonera, consapevole dell’importanza di rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione e degli impegni europei, avrebbe identificato in Lucca un obiettivo primario. La sua fisicità, la sua abilità nel gioco aereo e la sua capacità di fare reparto lo rendono un profilo estremamente appetibile per il modello di gioco che il Milan intende sviluppare. I rossoneri sarebbero pronti a battere un colpo significativo sul mercato per assicurarsi il calciatore.

Finora, l’offerta più concreta è stata quella del Napoli, che, secondo il Corriere dello Sport, avrebbe messo sul piatto 35 milioni di euro con i bonus per convincere l’Udinese. Una cifra importante che testimonia la volontà del presidente De Laurentiis di portare Lucca ai piedi del Vesuvio. Tuttavia, il Milan non si lascerà intimorire da questa proposta e starebbe studiando le contromosse per superare i partenopei. L’idea è quella di accelerare i tempi e presentare un’offerta che possa soddisfare le richieste dell’Udinese, magari includendo contropartite tecniche o strutturando i pagamenti in modo più vantaggioso.

Non solo Napoli e Milan, però. Anche l’Atalanta è un pericolo concreto in questa asta per Lucca. Il club bergamasco, noto per la sua abilità nel valorizzare i giovani talenti e per la sua rete di scouting efficace, avrebbe individuato in Lucca l’erede ideale di Retegui, nel caso in cui quest’ultimo dovesse lasciare la Dea. Il direttore sportivo Tare, menzionato dal Corriere dello Sport, starebbe lavorando nell’ombra per tentare il sorpasso e aggiungere Lucca alla rosa di Gasperini. L’Atalanta è sempre un osso duro sul mercato e la sua presenza rende la competizione ancora più accesa.

Inoltre, lo stesso Tare non si sarebbe fermato a Lucca, ma starebbe anche inseguendo Guerra, un altro profilo che rientra nella filosofia di investimento sui giovani dell’Atalanta. Questo suggerisce una strategia a 360 gradi da parte dei bergamaschi, pronti a rinforzare il proprio organico su più fronti.

In sintesi, il futuro di Lucca è avvolto in un’incertezza affascinante. La battaglia di mercato è entrata nel vivo e il Milan, forte della sua tradizione e del suo appeal, vuole dimostrare di essere più che un semplice contendente. Sarà interessante vedere quale club riuscirà ad avere la meglio in questa corsa a tre (o più) per uno dei giovani attaccanti più promettenti del panorama calcistico italiano. Il Corriere dello Sport ha acceso i riflettori su una delle trattative più calde dell’estate, e gli sviluppi futuri saranno seguiti con grande attenzione.