Lucca, altro che 40 milioni: il Milan bussa e l’Udinese fissa il prezzo. Le cifre

Lucca nel mirino del Milan? I rossoneri hanno chiesto informazioni sull’attaccante, l’Udinese ha già stabilito il prezzo

Il calciomercato estivo continua a muovere i suoi primi passi e il Milan è già attivo sul fronte offensivo. Secondo quanto riportato da Daniele Longo di Calciomercato.com, ci sarebbe stato un recente contatto tra la dirigenza rossonera e l’Udinese per sondare la disponibilità di Lorenzo Lucca, il giovane centravanti friulano che ha ben figurato nella scorsa stagione.

L’interesse del Diavolo per Lucca si inserisce nella ricerca di un profilo per rinforzare il reparto avanzato. Lorenzo Lucca, classe 2000, alto 201 centimetri, ha dimostrato di possedere le qualità per imporsi nel massimo campionato italiano.

Da parte sua, l’Udinese valuta il proprio attaccante in un range compreso tra i 25 e i 30 milioni di euro. Una cifra che sottolinea la fiducia del club friulano nel potenziale del giocatore e il suo ruolo centrale nel progetto tecnico. Questa valutazione rappresenta un punto di partenza nella trattativa e, allo stesso tempo, un potenziale scoglio per il Milan, che dovrà valutare attentamente l’investimento. I rossoneri, infatti, sono noti per la loro oculata gestione delle risorse e potrebbero cercare di abbassare le pretese dell’Udinese o inserire contropartite tecniche nell’affare.

Il contatto tra i due club è, per il momento, solo un sondaggio esplorativo. Non si parla ancora di una vera e propria trattativa avanzata, ma l’interesse del Milan è concreto e dimostra la volontà di puntare su un profilo italiano e con margini di crescita. Per il talentuoso centravanti, un eventuale trasferimento a Milano rappresenterebbe un salto di qualità importante nella sua carriera, offrendogli la possibilità di misurarsi in un club di caratura internazionale e con ambizioni di alta classifica, Champions League inclusa.

I prossimi giorni saranno cruciali per capire se il Milan deciderà di affondare il colpo e se l’Udinese sarà disposta a trattare sulla sua valutazione. Il mercato è appena iniziato, ma la pista che porta a Lorenzo Lucca si fa sempre più interessante per il club lombardo.