Calciomercato Milan, Bozzolan lascia il club rossonero: il terzino classe 2004 si trasferisce alla Reggiana in Serie B. Il comunicato ufficiale

Calciomercato Milan, Andrea Bozzolan lascia il club rossonero a titolo definitivo: il comunicato ufficiale

Dopo una stagione intensa e purtroppo sfortunata con Milan Futuro, culminata con la retrocessione in Serie D tramite i playout, il giovane terzino Andrea Bozzolan dice addio al Milan a titolo definitivo. Il club rossonero ha ufficialmente comunicato la cessione del promettente difensore alla Reggiana, formazione che milita nel campionato di Serie B, segnando un nuovo capitolo nella carriera del classe 2004.

Bozzolan, talento cresciuto interamente nel settore giovanile rossonero, ha trascorso l’ultima annata nella rosa di Milan Futuro, precedentemente nota come Milan Under 23. Nonostante l’esito amaro della stagione per la squadra, il giovane terzino sinistro ha avuto modo di mettersi in mostra, collezionando ben 32 presenze complessive tra il campionato di Serie C e la Coppa Italia di Serie C. La sua dedizione e la sua professionalità sono state qualità apprezzate all’interno del club, come testimoniato anche dal comunicato ufficiale diramato dal Milan.

Il passaggio alla Reggiana rappresenta un’opportunità significativa per Bozzolan di confrontarsi con un campionato più competitivo come la Serie B. Questa nuova avventura gli permetterà di accumulare esperienza preziosa e di continuare il suo percorso di crescita in un contesto stimolante. La Serie B, con il suo ritmo elevato e la qualità delle squadre partecipanti, sarà un banco di prova ideale per il giovane difensore.

Il comunicato ufficiale del Milan, pubblicato sul proprio sito web e sui canali social ufficiali, recita: “AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Bozzolan ad AC Reggiana 1919. Il Club ringrazia Andrea per la professionalità e l’impegno dimostrati dal suo arrivo al Settore Giovanile fino a oggi e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali“. Questo messaggio sottolinea il riconoscimento da parte del Milan del percorso di Bozzolan all’interno del proprio vivaio e augura il meglio per il suo futuro calcistico.

La cessione a titolo definitivo indica la volontà del Milan di dare al giocatore la possibilità di trovare continuità e spazio in un’altra realtà, pur mantenendo un occhio sulle sue prestazioni future. Per la Reggiana, l’arrivo di Bozzolan rappresenta un rinforzo importante per la corsia esterna, con un giocatore giovane ma già con un buon bagaglio di esperienza in Serie C. I tifosi granata potranno presto vedere all’opera un terzino moderno, capace di abbinare solidità difensiva a spinte offensive.

In sintesi, la partenza di Andrea Bozzolan dal Milan e il suo approdo alla Reggiana segnano un momento chiave per la sua carriera. È un saluto al club che lo ha visto crescere, ma anche un nuovo inizio ricco di potenzialità in un campionato stimolante come la Serie B. Tutti gli appassionati di calcio seguiranno con interesse i prossimi sviluppi della sua carriera.