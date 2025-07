Calciomercato Milan, rebus Bennacer! Contatto con Pioli, c’è questa ipotesi all’orizzonte

Calciomercato Milan, da risolvere il rebus legato al futuro di Ismael Bennacer: Pioli vorrebbe portarlo alla Fiorentina

Il mercato Milan estivo è in pieno fermento e, tra i nomi caldi in uscita dal Milan, spicca quello di Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino, reduce da un semestre in prestito all’Olympique Marsiglia dove non è stato riscattato, si trova ora in una posizione di chiara partenza dai rossoneri. Un segnale inequivocabile del suo addio è stato il fatto che il suo storico numero 4 è stato assegnato al nuovo acquisto Ricci e, ancor più significativo, la sua assenza dalla lista dei convocati per il ritiro pre-campionato a Milanello.

La situazione di Bennacer è particolarmente interessante dato il forte legame che lo unisce a Stefano Pioli. L’ex tecnico milanista, artefice di un’era gloriosa per i colori rossoneri, ha da poco concluso la sua esperienza all’Al Nassr ed è in procinto di essere ufficializzato come nuovo allenatore della Fiorentina, segnando un ritorno atteso sulla panchina viola. Ed è proprio Pioli, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ad aver espressamente segnalato il nome di Bennacer alla dirigenza gigliata. Il centrocampista algerino, considerato un vero e proprio pupillo dal tecnico parmense, rientra perfettamente nei piani tattici che Pioli intende attuare a Firenze.

Per il Milan, la cessione di Bennacer rappresenta un’opportunità per fare cassa e alleggerire il monte ingaggi. È evidente che il club rossonero non punterà a incassare i 50 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria del giocatore, bensì cercherà un accordo che soddisfi entrambe le parti, facilitando la sua partenza. La volontà del Milan di vendere il giocatore è palese, data anche la sua esclusione dai piani tecnici e la riassegnazione del suo numero di maglia.

Tuttavia, l’operazione non è ancora chiusa e presenta alcune complicazioni. Al momento, i vertici della Fiorentina sembrano essere i meno convinti riguardo all’acquisizione di Bennacer. Nonostante la forte spinta di Pioli, la dirigenza viola starebbe valutando attentamente la fattibilità economica dell’operazione e l’adeguatezza del giocatore al progetto tecnico e finanziario del club. È possibile che ci siano altri nomi sul tavolo della Fiorentina o che la valutazione del cartellino di Bennacer sia considerata ancora troppo elevata, pur non trattandosi della cifra della clausola.

Nelle prossime settimane, il futuro di Ismael Bennacer sarà sicuramente uno dei temi più dibattuti del calciomercato. Se da un lato il Milan spinge per la cessione e Pioli desidera ardentemente riabbracciare il suo ex giocatore, dall’altro la Fiorentina dovrà superare le proprie perplessità per concretizzare quello che potrebbe essere uno dei colpi più significativi di questa sessione estiva. La pista che porta Bennacer a Firenze è concreta, ma richiederà un lavoro diplomatico per superare le attuali resistenze e trovare la quadra economica che soddisfi tutte le parti in causa. Resta da vedere se la volontà del giocatore, che potrebbe essere attratto dalla prospettiva di lavorare nuovamente con Pioli, e la necessità del Milan di cedere, riusciranno a convincere la dirigenza gigliata a spingere sull’acceleratore per un acquisto che rinforzerebbe notevolmente il centrocampo della Fiorentina.