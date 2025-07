Calciomercato Milan, a sinistra rispunta Parisi! Costi accessibili, Tare riflette. I dettagli

Calciomercato Milan, per la fascia sinistra di difesa rispunta il nome di Fabiano Parisi della Fiorentina: costi decisamente accessibili

Circolano voci secondo cui il calciomercato Milan avrebbe rinnovato il suo interesse per Fabiano Parisi, il terzino sinistro della Fiorentina. Non è la prima volta che i rossoneri mettono gli occhi sul talentuoso difensore; Parisi era già stato segnalato in passato quando il club era alla ricerca di un vice per il loro fuoriclasse Theo Hernandez. Ora, con l’avvicinarsi della finestra di mercato estiva, il Milan sembra stia riconsiderando la possibilità di portare il 24enne a San Siro.

Secondo il giornalista Marco Varini, Parisi è attualmente valutato intorno ai 5 milioni di euro. Questa cifra è considerata notevolmente accessibile, specialmente se si tiene conto del suo basso ingaggio, circa 1.5 milioni di euro a stagione. Nel mercato dei trasferimenti odierno, assicurarsi un giocatore della qualità e del potenziale di Parisi per una somma così modesta rappresenterebbe un colpo significativo per la dirigenza del Milan. Il club, noto per le sue astute operazioni di mercato negli ultimi anni, sembra stia dando priorità al rapporto qualità-prezzo nella sua strategia di reclutamento.

Uno degli attributi più interessanti di Parisi, oltre alla sua accessibilità finanziaria, è la sua versatilità. Sebbene sia principalmente un terzino sinistro, ruolo in cui eccelle alla Fiorentina, ha anche dimostrato la capacità di operare efficacemente sulla fascia destra. Questa flessibilità tattica è stata spesso utilizzata dall’ex allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano, che ha schierato Parisi in varie posizioni difensive. Per il Milan, ciò significa che Parisi potrebbe non solo fornire copertura e competizione cruciali per Theo Hernandez a sinistra, ma anche offrire un’alternativa a destra, potenzialmente alleviando il carico sui giocatori in quella posizione. Tale adattabilità è molto apprezzata nel calcio moderno, consentendo agli allenatori maggiore libertà nelle loro impostazioni tattiche e fornendo profondità in tutta la linea difensiva.

La ricerca di Parisi si allinea con la strategia continua del Milan di acquisire giovani e promettenti talenti italiani. Il club ha storicamente costruito squadre di successo attorno a un nucleo di giocatori nazionali, e Parisi, a 24 anni, si adatta perfettamente a questo profilo. La sua esperienza in Serie A significa che richiederebbe un tempo di adattamento minimo, e il suo potenziale di ulteriore sviluppo sotto la guida dello staff tecnico del Milan è significativo. Inoltre, assicurarsi un giocatore italiano aiuta con le regole di registrazione del campionato e favorisce una più forte identità nazionale all’interno della squadra.

La potenziale acquisizione di Parisi potrebbe essere una mossa intelligente per il Milan. Affronta la necessità di profondità difensiva, in particolare nelle posizioni di terzino, senza spendere cifre esorbitanti. Il suo basso costo di trasferimento e il suo stipendio gestibile lo rendono una prospettiva attraente, e la sua capacità di giocare con entrambi i piedi aggiunge una dimensione preziosa al suo profilo. Mentre la finestra di mercato si riscalda, tutti gli occhi saranno puntati su se il Milan riuscirà a chiudere l’affare per il promettente difensore della Fiorentina, aggiungendo potenzialmente un altro tassello chiave al loro puzzle.