James Rodriguez Milan, Benitez: «Troveremo la miglior soluzione per tutti»

Rafa Benitez ha commentato il possibile addio di James Rodriguez, obiettivo di mercato del Milan, confermando un addio imminente

Una soluzione che faccia felice entrambe le parti. James Rodriguez sembra in uscita dall’Everton e un altro segnale in tal senso arriva da Rafael Benitez, che in conferenza stampa s’è espresso così sul futuro del trequartista colombiano:

«Ho parlato con lui ad inizio stagione, quindi conosce le mie idee. Ovviamente ora non è a disposizione perché è in isolamento. Discuteremo del suo futuro con l’agente, come facciamo con tutti i calciatori, e troveremo la miglior soluzione per il club e per il giocatore».