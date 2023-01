Belardi sul Napoli: «Avere dietro Juve, Inter e Milan non è facile. Le pressioni sono tante». Le parole dell’ex calciatore

Emanuele Belardi ha parlato della lotta scudetto ai microfoni di JuventusNews24. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Il campionato è lungo. Lo scorso anno, in questo periodo, l’Inter aveva 5-6 punti di più del Milan e poi alla fine il Milan ha vinto lo scudetto. Il girone di ritorno è un campionato completamente diverso, per di più dopo una lunga sosta. Bisogna valutare tutti gli aspetti fisici, mentali e di pressione. Il Napoli ad oggi ha fatto un campionato strepitoso e meriterebbe di vincere lo scudetto. Però avere dietro Juve, Inter e Milan non è facile: le pressioni sono tantissime».

