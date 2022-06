Bastoni: «Finale di campionato psicologico, il Milan è stato più bravo»

Da oggi su Dazn è disponibile Fino all’Ultimo Secondo docu-serie sull’ultima Serie A nei vari episodi ha parlato anche Bastoni

«Dal 75′ in po è cambiato il campionato perchè per noi era molto importante riuscire a vincere con il Milan e da quella partita è cambiata la stagione acnhe per il Milan. Potevamo andare potenzialmente a 10 con la sfida che avevamo contro il Bologna da recuperare»

MILAN – «È stato bravo ad avere continuità e a vincere tutte le partite della parte finale della stagione»

ULTIMA PARTE DEL CAMPIONATO – «È stata anche psicologica, c’era sempre un pò d’attenzione a quello che succedeva dall’altra parte»