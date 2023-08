Ballo-Touré Milan, avanza il Werder Brema! In arrivo questa offerta per il club rossonero: le ultime notizie

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Fode Ballo-Touré. Come riportato da Sky Sport, per il terzino avanza la pista che porta al Werner Brema.

Il club tedesco si sta avvicinando concretamente al calciatore. In arrivo per il Milan un’offerta per un affare a titolo definitivo, condizioni gradite dal club rossonero. Si attendono sviluppi.