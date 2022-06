Bagni: «De Ketelaere è fortissimo e può giocare in tutti i ruoli»

Salvatore Bagni, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport parlando degli obiettivi di mercato del Milan

Salvatore Bagni, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport parlando degli obiettivi di mercato del Milan:

«Comunque non mi dispiace Noa Lang, l’esterno d’attacco del Bruges. Nei campionati belga e olandese si gioca a calcio. In quello olandese con più qualità, in quello belga ci sono ottimi giovani, tanti africani con buone basi qualitative. Anche De Ketelaere, sempre del Bruges, è fortissimo, gioca in tutti i ruoli ed è giovanissimo. Ce ne sono tantissimi, basta crederci e muoversi prima degli altri»

IL COLPO CHE PREFERISCE – «Il Milan campione si è già portato avanti opzionando Adli e aprendo le piste Botman e Origi. Così avrà più serenità nel muoversi. Maldini si è dimostrato un grande conoscitore dei calciatori, ha vinto il campionato con una squadra giovane tenendo sotto controllo il bilancio. Il colpo che preferisco? Botman al Milan dal Lille»