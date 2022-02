Atalanta Cagliari: Pereiro lancia i rossoblu, sbancata Bergamo

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ko a sopresa dell’Atalanta che perde in casa contro il Cagliari, decisiva la doppietta di Pereiro nel secondo tempo

Il Cagliari vince (1-2) a Bergamo contro l’Atalanta e fa un grande passo in avanti in chiave salvezza. Senza punte, Mazzarri lascia il solo Pereiro al centro dell’attacco e si affida a una gara di contenimento.

In apertura di ripresa i sardi passano in vantaggio proprio con un gol dell’uruguaiano che poi fa espellere Musso. L’Atalanta, in dieci, trova il pari con Palomino ma è sempre Pereiro, dopo un cross di Bellanova, a segnare il gol vittoria.