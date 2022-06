Andressa: «Serie A Femminile competitiva, Champions grande traguardo»

Andressa, centrocampista della Roma femminile si è raccontata a Fifa+. Ecco le parole della brasiliana sulla stagione appena conclusa

« Credo che la squadra sia maturata così tanto rispetto alla stagione precedente. Il club ha fatto grandi acquisti che hanno contribuito molto a farci arrivare seconde ed essere in grado di segnare molti gol. Il nostro obiettivo era qualificarci per la Champions League. Questo era chiaro all’inizio della stagione: volevamo arrivare al secondo posto. Il campionato italiano è molto competitivo. Hai Juventus, Milan, Inter, Fiorentina, Sassuolo. È stato un traguardo molto importante. Tutti nel club ne sono davvero contenti e siamo molto motivati a vedere questa maglia in Champions League per la prima volta. Sarà molto speciale per tutti noi. Abbiamo sorpreso molte persone la scorsa stagione.»