Corsa Champions, l’analisi di Andrea Barzagli

Andrea Barzagli, ex difensore della Juventus e noto opinionista, ha analizzato la corsa Champions: le sue dichiarazioni

Intervenuto a DAZN, Andrea Barzagli ha commentato così la corsa Champions nella quale è coinvolto anche il Milan. Lazio favorita per il secondo posto:

«Può esserlo sulla carta, anche perché non ha le coppe. Sta lavorando bene: in questo periodo, nel quale tutte le squadre hanno vinto stentando, la squadra di Sarri è stata la più continua. Merita il secondo posto, e oggi affronta una partita molto importante per il proprio obiettivo».