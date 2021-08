Ancelotti chiama Mbappè: «C’è tempo fino al 31 agosto»

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l’Alaves, Carlo Ancelotti ha risposto alle domande di mercato

Non c’è fretta. Carlo Ancelotti alla vigilia del match di Liga di domani sera, non si è sbilanciato troppo sul mercato del Real Madrid, restando vago ma non troppo anche sul possibile approdo in blancos di Mbappè. Ecco le sue parole:

«Mi piace molto questa squadra, perché c’è un bel mix tra veterani e giovani. Oggi al Real Madrid si respira entusiasmo. Non mi sembra corretto parlare di coloro che non sono qui. Il mercato chiude il 31 agosto, vediamo cosa succederà in entrata e in uscita, ma ripeto che la mia rosa mi piace già adesso»