Amelia a Sky: «Renato Sanches? Ecco che tipo di scelta deve fare»

Marco Amelia intervenuto ai microfoni di Sky Sport ha detto la sua su Renato Sanches in ottica calciomercato Milan:

«Al di là delle questioni burocratiche (rinnovo Maldini e Massara), il credo che il giocatore deve valutare la possibilità di giocare, il Psg è pieno di campioni magari trovi meno spazio a differenza del Milan dove trovi una squadra che ha bisogno di quei 3-4 da integrare anche per la Champions quindi troverebbe molto più spazio. Poi abbiamo visto come i soldi del Psg mettono in difficoltà tutti questi ragazzi. Io spero che il Milan possa fare un mercato per confermarsi per lo scudetto»