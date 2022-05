Allenamento Milan: tecnica e tattica verso l’Atalanta

Il Milan si è ritrovato questa mattina a Milanello per l’allenamento odierno. Ecco il report della seduta

Una splendida giornata primaverile ha accolto a Milanello i rossoneri, che si sono ritrovati per colazione per poi scendere negli spogliatoi per l’allenamento odierno, il penultimo in preparazione della sfida casalinga prevista domenica 15 maggio alle 18.00 contro l’Atalanta. Presenti anche Paolo Maldini e Frederic Massara.

REPORT

La sessione è iniziata sul campo rialzato alle spalle della palestra dove il gruppo ha eseguito l’attivazione muscolare con l’ausilio di coni e ostacoli. Terminata la prima parte, spazio a una serie torelli e lavori sul possesso palla i quali hanno preceduto la fase tattica della seduta, conclusa con la consueta partitella su campo ridotto.

SABATO 14 MAGGIO

Il programma di domani prevede un allenamento al mattino e alle 14.15 la conferenza stampa di Mister Pioli.