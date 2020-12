Albertini: «Serve pazienza per Tonali, deve crescere in consapevolezza»

Demetrio Albertini, ex giocatore rossonero, ha detto la sua sulla crescita di Sandro Tonali al Milan, ecco le sue parole

Ecco le parole di Demetrio Albertini, ex giocatore rossonero, su Sandro Tonali, direttamente ai microfoni della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina:

«Tonali in panchina? Per quanto visto finora sì. Ma su di lui non cambio idea, deve crescere in consapevolezza e va aspettato: quando giocavo io si diceva che bisognava concedere un anno di tempo agli stranieri, con un ragazzo di vent’anni deve valere lo stesso concetto».