Albertini: «Il Milan è primo in classifica meritatamente e ora non deve…»

Demetrio Albertini, ex storico giocatore rossonero, ha detto la sua su questo inizio di stagione del Milan. Ecco le sue parole

Ecco le parole di Demetrio Albertini ai microfoni della Gazzetta dello Sport sull’inizio di stagione del Milan:

«La classifica è veritiera, il Milan è davanti perché lo merita. Ma c’è una incertezza che durerà a lungo e che rimetterà in gioco anche chi ora è più indietro. Se il Milan è stanco? No, è nel mezzo di un percorso importante e non deve fermarsi. I momenti di sofferenza arrivano per tutti, ma il Milan ha il dovere di pensare allo scudetto, lo dicono i risultati. Le valutazioni si faranno alla fine».