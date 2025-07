Calciomercato Milan, ufficiale la cessione di Lapo Nava: il comunicato del club rossonero

Calciomercato Milan, i rossoneri hanno ufficializzato la cessione a titolo definitivo di Lapo Nava alla Cremonese

Il calciomercato Milan estivo entra nel vivo, e le prime ufficialità iniziano a delineare i roster delle squadre per la prossima stagione. Tra queste, un annuncio giunto direttamente da via Aldo Rossi ha catturato l’attenzione dei tifosi rossoneri e non solo: l’AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lapo Nava a US Cremonese. Un trasferimento che segna un nuovo capitolo nella carriera del giovane portiere e una mossa strategica per entrambe le società.

Lapo Nava, classe 2004, è un prodotto del settore giovanile rossonero, una “cantera” che da sempre sforna talenti. Figlio d’arte – suo padre Nelson Nava è stato un difensore del Milan negli anni ’90 – Lapo ha sempre mostrato potenziali interessanti tra i pali. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Milan, ha fatto tutta la trafila, dalla Under 15 fino alla Primavera. Qui, ha avuto modo di mettersi in mostra, dimostrando buone qualità tecniche, agilità e una predisposizione al comando dell’area di rigore. Le sue prestazioni con la formazione Primavera, spesso culminate in parate decisive, lo avevano portato a essere considerato uno dei prospetti più promettenti del suo ruolo all’interno del vivaio milanista.

Nonostante la sua giovane età, Nava ha già avuto modo di assaporare l’aria della prima squadra, venendo convocato in diverse occasioni da Stefano Pioli, specialmente come terzo portiere. Un’esperienza preziosa che gli ha permesso di allenarsi al fianco di professionisti affermati come Mike Maignan e Marco Sportiello, acquisendo esperienza fondamentale e familiarizzando con i ritmi e le dinamiche del calcio di alto livello. Seppur non abbia mai avuto l’occasione di esordire in una partita ufficiale con la maglia del Milan, la sua presenza costante nelle rotazioni della prima squadra testimonia la fiducia che la società riponeva nelle sue capacità.

La cessione a titolo definitivo alla US Cremonese rappresenta per Lapo Nava una grande opportunità per misurarsi con il calcio professionistico in un contesto dove potrà avere maggiori possibilità di scendere in campo con continuità. La Cremonese, società ambiziosa che punta a consolidarsi nel panorama calcistico italiano, ha evidentemente individuato in Nava un profilo interessante per il proprio reparto portieri. Questo trasferimento non è solo un cambio di maglia, ma un passo cruciale per la sua crescita e la sua affermazione nel mondo del calcio. L’ambiente di Cremona potrà offrirgli le condizioni ideali per continuare il suo percorso di maturazione, accumulando minuti preziosi che sono essenziali per un giovane portiere.

Per il Milan, questa operazione rientra in una logica di gestione oculata del proprio parco giocatori e della valorizzazione dei propri talenti. La cessione a titolo definitivo permette al club rossonero di monetizzare un asset, pur mantenendo un occhio vigile sulla crescita del giocatore, come spesso accade con i giovani promettenti. È una scelta che riflette la strategia del Milan di bilanciare lo sviluppo dei propri talenti con le esigenze del mercato e la composizione della rosa della prima squadra.

La notizia, ufficializzata dal sito dell’AC Milan, ha generato discussioni tra i tifosi. Alcuni speravano di vederlo un giorno esordire con la maglia rossonera, altri comprendono la logica di una cessione che può garantirgli maggiore spazio. Quel che è certo è che Lapo Nava si prepara a una nuova avventura con la maglia grigiorossa, pronto a dimostrare tutto il suo valore.