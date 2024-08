Pagelle Lecco Milan Futuro: Alex Jimenez da IMPAZZIRE, bene Liberali e Lapo Nava – I VOTI

Pagelle Lecco-Milan Futuro: grandissima prova di Alex Jimenez, autore di una doppietta. Ottimi anche Liberali e Lapo Nava

Di seguito le pagelle di Lecco-Milan Futuro, primo turno di Coppa Italia Serie C vinto per 0-3 dai ragazzi di Daniele Bonera. Alex Jimenez migliore in campo, ottimi anche Liberali e Lapo Nava:

Nava 7: tre miracolo tra primo e secondo tempo. Ipnotizza Beghetto dal dischetto quando il risultato recitava ancora 0-1.

Alex Jimenez 8: partita sontuosa del terzino spagnolo che sigla una doppietta da urlo e manda i rossoneri al prossimo turno.

Minotti 6: ordinato, nessuna sbavatura.

Bartesaghi 6: come il compagno di reparto. Diligente e attento.

Bozzolan 6: senza infamia e senza lode.

Sandri 6.5: motorino instancabile, impegna Furlan nella ripresa

Cuenca 6.5: vitalità e personalità. Promosso

Zeroli 6.5: cervello in mezzo al campo.

Liberali 7: conferme dopo le prove con la prima squadra rossonera. Sblocca la sfida ed è sempre pericoloso. Sembra avere qualcosa di magico nei piedi.

Sia 6.5: guizzante a sinistra, non lo prendono mai.

Camarda 6: fa a sportellate davanti, ha una chance ma la spreca. Suo l’assist per il primo gol di Jimenez.

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Nava; Jimenez, Minotti, Bartesaghi, Bozzolan; Zeroli, Sandri; Cuenca, Liberali, Sia; Camarda. A disp.: Mastrantonio, Pittarella, Malaspina, Longo, Alesi 6, Dutu, D’Alessio 6, Paloschi, Stalmach, Scotti, Magni 6, Nasti 6.5, Traore. All. Daniele Bonera.