Albertini su Ibrahimovic: «Mi ha stupito la sua grande condizione fisica»

Albertini, intervenuto a Sky Sport per pubblicizzare il suo libro, ha parlato di alcuni personaggi che fanno parte del Milan

Demetrio Albertini, intervenuto a Sky Sport per pubblicizzare il suo libro ‘Ti racconto i campioni del Milan’, ha parlato sia della attuale squadra, che della sua squadra quando giocava lui con il Diavolo.

In particolare, alla domanda su Zlatan Ibrahimovic, Albertini ha risposto così: «Di Ibrahimovic mi ha stupito solo la condizione fisica. Ha una grande tranquillità che aiuta a far crescere questi giovani di talento. Da quando è arrivato lui, questi ragazzi non giocano più contratti. Ha una grande voglia di vincere e non si tira indietro».