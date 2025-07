Calciomercato Milan, rebus Morata: il Galatasaray fa muro ma lo spagnolo non ha cambiato idea. Ultime

Calciomercato Milan, ancora da risolvere il rebus legato al futuro di Alvaro Morata: lo spagnolo non ha cambiato idea e vuole il Como

La trattativa che dovrebbe portare Álvaro Morata dal Galatasaray al Como, con il calciomercato Milan come intermediario per interrompere il prestito in Turchia, è al momento in una fase di stallo totale. Questo è quanto riportato con forza dall’edizione odierna di Tuttosport, che sottolinea come il club di Istanbul non intenda, per ora, concedere il suo benestare alla risoluzione anticipata dell’accordo. Nonostante il blocco attuale, la questione non è affatto chiusa e potrebbe riservare sviluppi nelle prossime ore o giorni.

L’attaccante spagnolo, che ha ripreso ad allenarsi con il Galatasaray da pochi giorni, ha le idee molto chiare sul suo futuro. La sua volontà inequivocabile è quella di trasferirsi al Como, dove ritroverebbe il suo grande amico e ora allenatore, Cesc Fàbregas. Questo legame personale e professionale è un fattore determinante nella scelta di Morata, che vede nel progetto Como una nuova sfida stimolante e l’opportunità di lavorare nuovamente al fianco di una figura per lui così importante.

I dirigenti del Milan sono attivamente al lavoro per negoziare con il Galatasaray la fine anticipata del prestito. Tuttavia, le richieste del club turco stanno rendendo l’accordo difficile da raggiungere. Il Galatasaray non sembra intenzionato a liberare un giocatore del calibro di Morata senza un adeguato indennizzo o un accordo vantaggioso. Questa dura posizione sta creando un impasse significativo, che richiede pazienza e abilità negoziale da parte di tutte le parti coinvolte.

Morata ha ribadito nelle scorse ore, con fermezza, la sua volontà ai dirigenti del Galatasaray, manifestando il suo desiderio irremovibile di cambiare aria e di approdare in Serie A con la maglia del Como. La sua determinazione è un elemento chiave in questa intricata vicenda di mercato. Un giocatore che spinge così fortemente per una determinata destinazione può, a lungo andare, influenzare le decisioni delle società coinvolte.

La situazione è in continua evoluzione, e sebbene al momento la trattativa sia bloccata, la spinta di Morata e l’interesse del Como (e, presumibilmente, del Milan nel facilitare l’operazione) potrebbero portare a una svolta imminente. Il calciomercato è spesso fatto di colpi di scena e accelerazioni inaspettate, e il caso di Álvaro Morata non fa eccezione. Resta da vedere come si evolveranno le conversazioni tra i club e se il desiderio dell’attaccante spagnolo si concretizzerà nel trasferimento che tanto desidera. I tifosi del Como e gli addetti ai lavori seguiranno con grande attenzione gli sviluppi di questa intrigante saga di mercato.