Calciomercato Milan, il trasferimento di Morata al Como diventa un giallo: quanto sta succedendo è clamoroso. Le ultimissime sui rossoneri

Milano con il fiato sospeso per il trasferimento di Alvaro Morata al Como. Ciò che doveva essere una trattativa lampo si è trasformata in un vero e proprio stallo, con il Galatasaray che non ha ancora concesso il via libera definitivo. La notizia, riportata da Tuttosport, ha gettato un’ombra di incertezza sul mercato rossonero e non solo.

L’attaccante spagnolo, che sembrava a un passo dal vestire la maglia lariana, è bloccato in un limbo burocratico. Il Como aveva già raggiunto un accordo di massima sia con il giocatore che con il club turco, ma l’ufficialità tarda ad arrivare. Il motivo? Dettagli legati alle modalità di pagamento e ad alcune clausole contrattuali che il Galatasaray non intende modificare.

Questa situazione sta creando non poca frustrazione negli ambienti milanesi. Il Milan, pur non essendo direttamente coinvolto nella trattativa Morata-Como, osserva con attenzione l’evolversi della situazione. Un eventuale arrivo dell’ex attaccante dell’Atletico Madrid in Serie A potrebbe influenzare altri movimenti di mercato, soprattutto nel reparto offensivo. Alcuni analisti suggeriscono che il Milan potrebbe aver atteso il via libera di questa operazione per poi muoversi di conseguenza.

Nel frattempo, la piazza di Como è in fermento. I tifosi sognano l’arrivo di un bomber di tale calibro per la prossima stagione. La speranza è che il Galatasaray si ammorbidisca nelle sue richieste, permettendo a Morata di sbarcare in Serie A e al mercato italiano di riprendere slancio dopo questo inaspettato blocco. La sensazione è che la situazione possa sbloccarsi a breve, ma la pazienza inizia a scarseggiare.