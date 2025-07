Mercato Milan, rispunta Zinchenko a sinistra! Il nome non tramonta, può arrivare a queste condizioni

Mercato Milan, non tramonta per la fascia sinistra della prossima stagione il nome di Zinchenko: può arrivare a queste condizioni

Il calciomercato estivo entra nel vivo e il Milan si conferma tra i club più attivi e determinati, cercando di rafforzare la propria rosa per puntare a traguardi sempre più ambiziosi. Le ultime indiscrezioni, riportate da Luca Marchetti nel suo editoriale su tuttomercatoweb.com, offrono un quadro dettagliato delle mosse rossonere, con alcuni nomi caldi che potrebbero infiammare la prossima stagione.

Pietro Terracciano e la Questione Terzini: Tra Certezze e Dubbi

Una delle prime ufficialità che il Milan si appresta a definire riguarda l’arrivo di Pietro Terracciano. Il portiere è atteso per le visite mediche e la firma, un passaggio che sancirà il suo ingresso nella rosa rossonera. La sua venuta, a sua volta, aprirà le porte all’addio di Marco Sportiello, destinato a vestire la maglia dell’Atalanta. Questa operazione, seppur secondaria rispetto ad altri ruoli, è fondamentale per completare il pacchetto portieri e garantire la giusta profondità di rosa.

Sul fronte dei terzini, la situazione è più complessa e in continua evoluzione. Per la fascia destra, il nome di Guéla Doué dello Strasburgo rimane in cima alla lista dei desideri. Il Milan è pronto a fare un ultimo tentativo per assicurarsi le sue prestazioni, ma la richiesta del club francese di 25 milioni di euro rappresenta un ostacolo non indifferente. Se l’affare con Doué non dovesse concretizzarsi, i rossoneri vireranno in modo definitivo su Pubill dell’Almeria, un’alternativa considerata comunque valida e in linea con le esigenze tecniche della squadra. La ricerca di un esterno basso affidabile e di qualità è una priorità per il Milan, che vuole garantire maggiore spinta e copertura sulle corsie laterali.

Zinchenko: Un Sogno per la Fascia Sinistra del Milan

Ma è sul fronte della fascia sinistra che si accende l’interesse maggiore, con un nome di assoluto prestigio che circola insistentemente: Oleksandr Zinchenko dell’Arsenal. La possibilità di portare il talentuoso ucraino a Milanello rappresenterebbe un vero e proprio colpo di mercato per i rossoneri. Zinchenko, con la sua polivalenza e la sua esperienza a livello internazionale, sarebbe un innesto di grandissimo valore per il Milan. Capace di ricoprire il ruolo di terzino sinistro, ma anche di mediano o esterno alto, la sua versatilità tattica offrirebbe a Stefano Pioli moltissime opzioni e soluzioni in campo. La sua capacità di spingere sulla fascia, la sua visione di gioco e la sua qualità nel passaggio lo renderebbero un elemento chiave per la manovra offensiva del Milan, aumentando notevolmente il potenziale creativo della squadra.

L’eventuale trattativa per Zinchenko non sarà semplice, considerando il suo valore e il fatto che sia un giocatore di punta dell’Arsenal. Tuttavia, l’interesse del Milan è concreto e la dirigenza sta valutando attentamente ogni possibilità per cercare di portare a termine questa che sarebbe una delle operazioni più significative dell’estate. L’arrivo di un giocatore con le sue caratteristiche tecniche e la sua mentalità vincente sarebbe un segnale forte da parte del Milan, che vuole costruire una squadra capace di competere ai massimi livelli in tutte le competizioni.

Le Prime Parole da Rossonero di Luka Modric: Ambizione e Desiderio di Vittoria

A confermare le grandi ambizioni del Milan sono arrivate anche le prime dichiarazioni di Luka Modric. Il fuoriclasse croato, che ha già mosso i suoi primi passi da giocatore rossonero, ha espresso con chiarezza la sua motivazione: “Avevo altre offerte, ma quando mi ha chiamato il Milan per me era chiaro, lo volevo dal primo minuto… non si può pensare alla mediocrità, bisogna puntare a vincere tutto“. Parole forti, che testimoniano la determinazione del Milan di attrarre campioni e di costruire una rosa in grado di lottare per ogni trofeo. L’arrivo di un giocatore del calibro di Modric, con la sua esperienza, la sua classe e la sua leadership, alza ulteriormente l’asticella delle aspettative e conferma la volontà del club di tornare ai vertici del calcio europeo e mondiale.

Il mercato del Milan è in fermento, con nomi importanti che circolano e operazioni che si stanno definendo. L’obiettivo è chiaro: costruire una squadra sempre più forte e competitiva, capace di soddisfare le alte aspettative dei tifosi e di centrare i traguardi più ambiziosi. Il ruolo di Zinchenko in questo scenario potrebbe essere cruciale, rappresentando un tassello fondamentale per la crescita e il successo dei rossoneri.