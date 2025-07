Mercato Milan, retroscena Lucca: i rossoneri ci hanno provato davvero mettendo sul piatto lui!

Mercato Milan, il club rossonero ha provato a portare a Milanello Lorenzo Lucca offrendo Colombo come contropartita all’Udinese

Lorenzo Lucca è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli, un colpo di mercato che ha scosso il panorama calcistico italiano e che promette di ridefinire l’attacco partenopeo. L’Udinese ha ceduto il suo talentuoso centravanti per un’operazione complessa e significativa, che si concretizza in un prestito oneroso di 6 milioni di euro con un obbligo di riscatto fissato a 26 milioni di euro, a cui si aggiungono bonus che porteranno la cifra totale a toccare i 35 milioni di euro. Un investimento importante che sottolinea la fiducia del club azzurro nelle capacità del giovane attaccante.

L’acquisizione di Lucca da parte del Napoli non è stata un’impresa semplice. Il club campano ha dovuto superare una concorrenza agguerrita, in particolare quella di due pesi massimi del calcio italiano: il calciomercato Milan e l’Atalanta. Entrambe le squadre erano seriamente interessate a Lucca, ma il Napoli ha giocato d’anticipo, stringendo un’intesa totale con l’entourage del giocatore e successivamente definendo i dettagli con l’Udinese.

Il Milan, in particolare, aveva tentato un affondo concreto per assicurarsi le prestazioni di Lucca. Secondo quanto riportato da Sky Sport e ripreso da Calciomercato.com, i rossoneri avevano proposto all’Udinese uno scambio che prevedeva il cartellino di Lorenzo Colombo come parziale contropartita. Tuttavia, le diverse valutazioni dei giocatori da parte dei due club hanno fatto sì che l’operazione non proseguisse. Il Milan, dunque, si trova ora a dover intensificare la ricerca di un nuovo centravanti per la prossima stagione.

Anche l’Atalanta aveva messo gli occhi su Lucca, specialmente dopo la cessione di Mateo Retegui all’Al Qadsiah in Arabia Saudita. La partenza di Retegui aveva creato un vuoto nell’attacco bergamasco, rendendo Lucca un obiettivo primario. Tuttavia, lo stato avanzato dell’affare tra Napoli e Udinese ha di fatto bloccato ogni interesse sul nascere da parte della Dea, costringendola a rivolgere altrove le proprie attenzioni per il reparto offensivo.

L’arrivo di Lorenzo Lucca al Napoli rappresenta un investimento strategico per il futuro del club. La sua stazza fisica, unita a una buona tecnica e un fiuto per il gol, lo rende un attaccante completo, capace di ricoprire un ruolo chiave nel modulo di gioco partenopeo. L’operazione, per la sua entità economica e per la competizione superata, dimostra la volontà del Napoli di rafforzare significativamente la propria rosa con talenti promettenti.

In conclusione, il Napoli ha messo a segno un colpo importante assicurandosi le prestazioni di Lorenzo Lucca, un attaccante che era nel mirino di diversi top club italiani. L’accordo, un prestito oneroso con obbligo di riscatto per una cifra complessiva che sfiora i 35 milioni di euro, testimonia la determinazione del club azzurro. Milan e Atalanta, costrette ad arrendersi di fronte all’avanzare delle trattative partenopee, continueranno ora la loro ricerca di un centravanti, mentre i tifosi del Napoli possono già sognare i gol del loro nuovo acquisto.