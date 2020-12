Albertini: «Ibrahimovic fondamentale per il Milan, come Lukaku per l’Inter»

Demetrio Albertini ha detto la sua sul recupero di Zlatan Ibrahimovic, ecco le sue parole sul gigante svedese

Demetrio Albertini ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. Tra le altre cose, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic. Ecco le sue parole:

«Averlo in campo non basta, ma è fondamentale. Come Lukaku per l’Inter. Spero che l’infortunio non riduca la potenza di Zlatan quando tornerà: per un atleta della sua età gli stop fisici possono pesare, non dimentichiamolo».