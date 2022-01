L’agente di Botman: «Confermo l’interesse del Milan per lui»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’agente di Sven Botman ha confermato l’interesse concreto del Milan per il difensore del Lille: le sue dichiarazioni

Nikkie Bruinenberg, agente di Sven Botman, intervistato da Voetbal International, ha confermato il forte interesse del Milan per il centrale e motivando la scelta di non partire a gennaio. Le sue parole:

«Sven Botman rimane in Francia. Non lascerà Lille quest’inverno. C’è stato anche molto interesse, le offerte sono state fatte da diversi club. Ma non sono riusciti a soddisfare il prezzo richiesto, che non è sul tavolo. Il Lille semplicemente non vuole venderlo. Sven è diventato campione lì e gioca a CL. È solo la sua seconda stagione, in un club bellissimo. Quindi non è un disastro rimanere. Il Milan? Posso dirvi che è uno dei club che è interessato. Dovremo aspettare e vedere dove giocherà la prossima estate».