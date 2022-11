Accessibilità allo stadio: al Milan il premio Braille – FOTO

Al Teatro Alla Scala, Scaroni ha ritirato il Premio Braille, assegnato a Milan e Inter per il programma di accessibilità allo stadio per tifosi con disabilità visive:

Al Teatro Alla Scala, il Presidente Paolo Scaroni ha ritirato il Premio Braille, assegnato dall’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti a Milan e Inter per il programma di accessibilità allo stadio per tifosi con disabilità visive: il Milan è per tutti 🤝#WeRespAct #SempreMilan pic.twitter.com/oKVVzr0ufI

— AC Milan (@acmilan) November 18, 2022