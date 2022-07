Ziyech Milan: i numeri del marocchino con il Chelsea

Tra gli obiettivi di mercato del Milan c’è Ziyech del Chelsea. Ecco i numeri dell’attaccante marocchino con i Blues

ha realizzato 67 gol e 77 assist in 220 presenze da trequartista; 35 gol e 38 assist in 101 presenze da ala destra; 6 gol e 15 assist in 37 presenze da centrocampista centrale e 1 gol e 2 assist in 14 presenze da ala sinistra.