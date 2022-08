Zenga: «Onana? Il paragone con Maignan non sta in piedi»

Walter Zenga ha rilasciato un’intervista a la Gazzetta dello Sport parlando tra le varie anche del confronto tra Onana e Maignan

Walter Zenga ha rilasciato un’intervista a la Gazzetta dello Sport parlando tra le varie anche del confronto tra Onana e Maignan:

«Onana? Reattivamente, elasticamente e anche scenograficamente forte, ma ha giocato poco negli ultimi due campionati, e in partite dominate, dove subiva pochissimo. Il paragone con Maignan non sta in piedi: il milanista era stato campione di Francia, Onana avrà il suo spazio, ma è un inserimento di prospettiva. L’Inter per me un titolare ce l’ha, è Handanovic. Inzaghi deve essere chiaro e decidere chi lo è dei due: punto. Non può alternarli: pensate al Napoli l’anno scorso, ci hanno rimesso tutti»