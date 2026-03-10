Connect with us

Zazzaroni riflette: «Il calcio è un t*****o, gli interisti protestano per il rigore di Bisseck e si scandalizzano per Ricci»

14 minuti ago

Ivan Zazzaroni

Zazzaroni ha fatto una riflessione sui propri social in merito alle polemiche arbitrali susseguite al derby con protagonista il fallo di mano di Ricci

Nel post partita del derby di Milano, le polemiche arbitrali hanno continuato a infiammare il dibattito, e a dire la sua è stato anche Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, che su Instagram ha pubblicato una riflessione pungente sulla questione dei rigori non concessi.

LA RIFLESSIONE DI ZAZZARONI – «Attenzione: questa è una riflessione troppo intelligente e non per tutti. Il calcio è quella cosa in cui gli interisti protestarono per il rigore concesso contro la loro squadra per il tocco di Bisseck in Inter-Lazio e adesso si incazzano per quello non assegnato per un tocco simile di Ricci nel derby. Se non era rigore quello di Bisseck non lo è nemmeno quello di Ricci. Oppure: se lo è quello di Ricci lo era anche quello di Bisseck e insomma l’è tutto un troiaio. Dovevano darlo perché l’assegnarono l’altra volta non ha molto senso. Per Grace Hopper la frase più dannosa del linguaggio è: ‘Si è sempre fatto in questo modo!’».

LA CRITICA AL DOPPIO STANDARD – «Conclusione: non importa che sia giusto o sbagliato, se l’hai dato a loro lo devi dare anche a noi. Diffidate di quelli che per un like in più vi leccano il retropensiero».

