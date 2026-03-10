Moviola Milan Inter, ad Open Var l’analisi degli episodi: «Sbagliato parlare di Bisseck contro la Lazio. Il motivo…»

Moviola Milan Inter, ad Open Var l’analisi degli episodi di Mauro Tonolini ha portato chiarezza sulle decisioni di Doverei promosse dall’AIA

Il derby di Milano vinto dal Milan per 1-0 grazie alla rete di Pervis Estupiñán continua a far discutere per alcuni episodi arbitrali avvenuti nel finale della partita. A intervenire sull’argomento è stato Mauro Tonolini, componente della commissione arbitrale, che durante l’ultima puntata di Open VAR ha analizzato le decisioni prese dall’arbitro Daniele Doveri nel corso della sfida di San Siro.

Nel suo intervento sono stati presi in esame due momenti chiave del match: il presunto fallo di mano di Samuele Ricci nell’area rossonera e la rete annullata all’Inter sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Tonolini ha difeso l’operato dell’arbitro, spiegando anche perché il VAR non sia intervenuto.

TOCCO DI RICCI – «Episodio valutato correttamente in campo da Doveri. Ci sorprendono i dubbi letti in giro, noi non ne abbiamo. È un braccio che rimane in sagoma, c’è anche il movimento a togliere di Ricci. E se il pallone non avesse battuto sul braccio, sarebbe finito sul petto».

VALUTAZIONE IN DINAMICA – «Aggiungo che per valutare questo tipo di situazioni, è più efficace valutarli in dinamica. A rallentatore si rischia di valutare micro movimenti che possono creare dubbi che a nostro avviso non ci devono essere in questa situazione».

PARAGONE CON DUMFRIES – «Non ci sono dubbi, nessuna esigenza di On Field Review come chiesta da Dimarco nel post partita. La decisione è coerente? Sicuramente, ricordiamo il tocco di mano di Dumfries in Napoli-Inter 2024/2025. Tocco di mano non punibile con il braccio che rimane in sagoma».

CASO BISSECK – «Il tocco di Bisseck contro la Lazio sempre nel 2024/2025? Più pertinente Dumfries. Bisseck va ad incrementare il volume corporeo con il braccio fuori sagoma. Senza il suo intervento il pallone sarebbe passato alle sue spalle. Situazioni completamente differenti».

GOL ANNULLATO ALL’INTER – «Come fatto in altri momenti della gara, Doveri è intervenuto in termini di prevenzione, per evitare strattoni o spinte. Il fischio arriva con il pallone in aria».

TOCCO DI CARLOS AUGUSTO – «Con le immagini, comunque, è chiaro che il gol sarebbe comunque stato annullato perché Carlos Augusto pur involontariamente tocca il pallone con la mano e lo indirizza verso la porta».

LEGGI ANCHE – Ultimissime Milan Live, notizie del giorno | LIVE Tempo reale