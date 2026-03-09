Connect with us

Mano Ricci, l’AIA scagiona Doveri: nessun calcio di rigore. La motivazione

3 ore ago

Mano Ricci, l’AIA prende posizione e scagiona totalmente Daniele Doveri: nessun calcio di rigore per i nerazzurri

Il polverone mediatico sollevato dall’Inter nel finale del derby non sembra destinato a cambiare l’esito della gara né a portare a sanzioni per la squadra arbitrale. Secondo quanto riportato da La Repubblica, dai vertici dell’AIA filtra una piena approvazione per l’operato di Daniele Doveri. L’episodio al 95°, che ha visto un contatto tra il pallone e il braccio di Samuele Ricci, è stato analizzato dettagliatamente: la decisione di non assegnare il rigore è considerata corretta poiché il braccio del centrocampista rossonero era in fase di ritrazione verso il corpo e non aumentava il volume in modo incongruo.

Mano Ricci, Doveri promosso: la conferma dell’AIA

La posizione dell’Associazione Italiana Arbitri verrà ufficializzata durante la trasmissione Open Var, dove verrà spiegato come i criteri per la punibilità del fallo di mano non siano stati integrati. Anche l’esperto di DAZN Luca Marelli ha confermato la bontà della scelta: «Il movimento del braccio è a chiudere e non a creare un ostacolo». Il Milan esce dunque indenne dalle polemiche, forte di un successo che accorcia la classifica a -7 dalla vetta. Persino il tecnico nerazzurro Chivu ha scelto la via del silenzio, accettando il verdetto del check effettuato da Abisso e Di Bello in sala VAR.

