Zapata: «Vittoria? Oggi solo la prima, l’obiettivo è questo»

Duvan Zapata, attaccante dell’Atalanta, ha parlato al termine del match di Serie A vinto contro la Sampdoria. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

VITTORIA – «È sempre importante vincere e iniziare col piede giusto. Abbiamo lottato, non era facile è normale a inizio campionato. Abbiamo avuto lo spirito giusto per vincerla. La stagione scorsa non abbiamo chiuso in posizioni alte, vogliamo riscattarci. Oggi è stata solo la prima, lo spirito è giusto per crescere e fare un buon campionato».