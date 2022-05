Virginia Raffaele: «Farei un film con Ibrahimovic»

Virginia Raffaele ha fatto chiarezza sul suo rapporto con il calcio, in un’intevrista per le colonne de La Gazzetta dello Sport

In una lunga intervista per le colonne de La Gazzetta dello Sport, Virginia Raffaele ha parlato del suo rapporto con il mondo del calcio e precisato di non essersi mai legata nè alla Lazio nè alla Roma, pur essendo romana. Le sue parole:

CALCIATORE CON CUI FARE UN FILM – «Beh Ibrahimovic, senza dubbio. Ha una faccia stupenda, da film di Kusturica, lo trovo molto simpatico, non sai mai dove finisca la persona e dove inizia il personaggio, lo vedrei bene sul grande schermo».

