Ultimissime Milan, le notizie del giorno: 10 marzo 2021

Manchester United, Maguire: «Sarà emozionante affrontare uno dei club più importanti del mondo del calcio»

Ore 19.15 – Il capitano del Manchester United Harry Maguire è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il Milan. Queste le sue parole sul club rossonero:

«Il Milan? Una delle squadre più importanti nel mondo del calcio, grande club. Quando stavo crescendo, li ho guardati molto. Sarà una partita emozionante».

Pioli: «Per competere con i top club europei? Vi dico quando si può»

Ore 15.45 – Stefano Pioli ha rilasciato una lunga intervista in preparazione alla sfida di domani contro il Manchester Utd, ecco le sue parole in conferenza stampa:

«Io credo che ci stiamo preparando per tornare a vincere, credo che Paolo Maldini abbia fatto una dichiarazione molto adatta in merito: ci vogliono almeno un paio di danni di presenza continua in Champions League per poter competere ad alti risultati. Il nostro percorso ci sta dando tante soddisfazioni ma c’è ancora tanta strada da fare».

Convocati Milan, le scelte di Pioli per Manchester: tanti assenti in tutti i reparti

Ore 13.33 – Di nuovo in viaggio. Dopo aver eliminato la Stella Rossa ai Sedicesimi, ecco l’ostacolo Manchester United: per i rossoneri in Europa arriva un “crash-test” di livello altissimo. Si gioca domani alle 18.55 a Old Trafford: questi i convocati a disposizione di Mister Pioli per la partita.

Ambrosini: «Quando non c’è Ibra, il Milan si aggrappa a lui»

Massimo Ambrosini ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, le sue parole su Kessie:

Ore 12.30 – «Dominante nella tranquillità, sembra che non faccia fatica. Credo abbia sbagliato tre tempi. Un’evoluzione notevole che parte da uno strapotere fisico al quale ha abbinato un’ottima gestione del pallone, l’anima alla quale tutti si aggrappano quando non c’è Ibra».

Pioli, niente più dubbi sulla trequarti: buone possibilità per Manchester

Ore 11.30 – Pioli, niente più dubbi sulla trequarti: buone possibilità per Manchester alla luce di quanto visto a Verona contro la squadra di Juric.

IN CRESCENDO- A Verona si procura il calcio di punizione che poi lui stesso trasformerà in goal. Parliamo di Rade Krunic, “nuovo” trequartista rossonero che, data l’assenza di Calhanoglu, si sta facendo spazio tra le preferenze di Pioli. Un’ottima gara contro gli scaligeri, ora gli si chiede di replicare, di sicuro le motivazioni non mancheranno.

Milan, a Manchester così: il punto tra recuperi ed esclusioni

Ore 9.30 – Milan, a Manchester così: il punto tra recuperi ed esclusioni, il tutto chiaramente in attesa della rifinitura, ultimo allenamento prima della partenza verso l’Inghilterra. Vediamo un po’ come arriverà la squadra a Manchester secondo Gazzetta dello sport.