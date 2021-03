Brutto gesto di Sandro Tonali in Italia Under 21-Repubblica Ceca: il rossonero espulso per un pestone a Sasinka

Sandro Tonali si è reso protagonista di un brutto gesto antisportivo sul finale del match tra Italia Under 21 e i pari età della Repubblica Ceca. Al minuto 84 infatti il direttore di gara ha estratto il rosso diretto per il giovane calciatore del Milan reo di aver colpito con un pestone l’avversario Sasinka.

Rosso diretto dunque per il centrocampista rossonero che salterà sicuramente la prossima gara dell’Italia Under 21 e Spagna in programma sabato prossimo. Le buone notizie arrivano invece dalla Turchia dove Calhanoglu è stato assoluto protagonista.