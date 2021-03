Milan sempre più Elliott: possibile nuova carica per il figlio Gordon Singer

Milan sempre più Elliott: Gordon Singer potrebbe entrare presto nel CdA del Milan, nel frattempo vi è uno sostanzioso aumento…

Nonostante i diversi problemi e il progetto stadio ancora non realizzabile, Elliott avrebbe preso la decisione di inserire nel CdA del Milan Gordon Singer, il figlio di Paul. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

Il progetto Elliott, partito per sostituire le follie della vecchia gestione cinese, ha subito un mutamento: se prima il club rossonero veniva visto come un semplice investimento e prossimo ad una futura rivendita, ora parrebbe totalmente l’opposto.

Paul Singer è seriamente interessato a tenersi il Milan anche in futuro. Il coinvolgimento è aumentato, passando da 650 a 680 milioni, un segnale dell’interesse concreto del fondo americano per una creatura che si è trovata nel portfolio un po’ per caso ma che ama. Ecco perché l’entrata in scena del figlio Gordon. L’amicizia di quest’ultimo e idee con Ivan Gazidis sono ben delineate, il futuro sta per essere scritto…