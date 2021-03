Il Milan è il secondo brand, tra quelli calcistici, più popolare in Italia e il club italiano più apprezzato al mondo

YouGov, una delle principali società di ricerche di mercato a livello internazionale con un forte focus in ambito sportivo, ha stabilito la crescita di popolarità dei brand delle società di calcio italiane sia all’interno delle mura “domestiche” che nel mondo. Come ben spiegato da Calcio e Finanzia, l’indice viene calcolato tramite la media di sei indicatori:

impressione su giocatori e allenatori;

percezione della gestione;

cultura del tifo;

tradizione;

qualità del gioco;

successo del club.

Sotto questo aspetto, i marchi ambasciatori del nostro campionato a livello internazionale sono quattro: Juventus, Milan, Inter e Roma. In Italia a dominare è la Juventus, pur con un indice in calo rispetto ad un anno fa. Fortissima crescita per il Milan, che raggiunge il secondo posto trascinato dall’incredibile momento di forma vissuto nel periodo post-pandemia. Terza posizione per l’Inter, seguita da Real Madrid e Bayern Monaco. Decimo posto per la Roma.

All’estero il discorso è diverso. Sia negli Stati Uniti che in Cina, il marchio italiano più forte è quello del Milan, con una crescita nel Paese a stelle e strisce simile a quella registrata in Italia, pur con punteggi decisamente più bassi. Rimane invece stabile la posizione del club in Cina, Paese nel quale lo scorso anno, nonostante il momento non eccezionale, presentava un index addirittura maggiore rispetto all’Italia.